09:35 - Undici condannati a morte per omicidio sono stati impiccati all'alba in una prigione in Giordania: si tratta delle prime esecuzioni dopo una moratoria non dichiarata durata otto anni. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno. Una fonte dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che si trattava di persone condannate tra il 2005 e il 2006 per omicidi comuni, senza legami con la politica o il terrorismo.