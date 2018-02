Giochi PyeongChang. atleta Corea Nord: che emozione riunione Paesi

"Sono molto emozionata per questa riunione tra i nostri Paesi". Ri Suk Hyang, atleta della quadra nordcoreana di taekwondo, ha vissuto con gioia la sfilata delle Coree unite alla cerimonia di apertura dei Giochi di PyeongChang. "Per me è la seconda volta in Corea del Sud - ha aggiunto Kim Kwang Ju, altro membro della squadra presente a Casa Italia -, ed è stato emozionante".