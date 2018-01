Giochi invernali Corea del Sud, "probabile" che il Nord partecipi

E' "probabile" che la Corea del Nord partecipi ai Giochi invernali di PyeongChang, in programma dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. A dirlo è Chang Ung, unico membro del Cio nordcoreano, avvicinato all'aeroporto di Pechino dove ha fatto scalo in vista della missione in Svizzera proprio trattare con il Comitato olimpico internazionale la possibile partecipazione del suo Paese.