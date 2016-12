Ginevra, dottoranda italiana uccisa a sprangate: omicida ancora in fuga

Una dottoranda 29enne italiana, Valentina Tarallo, di La Loggia (Torino) è stata uccisa la scorsa notte vicino all'Ospedale Universitario di Ginevra, in Svizzera. La ragazza è stata aggredita da un uomo con una sbarra di ferro mentre stava ritornando a casa. Secondo il giornale svizzero Le Matin, l'individuo, tuttora in fuga, ha colpito la giovane alla testa, frantumandole il cranio, per rubarle la borsa. A nulla è valsa la corsa in ospedale.