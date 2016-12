Giappone, violenta scossa di terremoto 150 km a sud di Osaka

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata in Giappone, 10 km a nordest di Tanabe, nella prefettura di Wakayama, circa 150 km a sud di Osaka. L'ipocentro del sisma è stato rilevato a una profondità di 40,4 km, rende noto l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Per ora non si hanno notizie di vittime o danni.