Giappone-Usa, Trump: "No al trattato di libero scambio"

"Il trattato di libero scambio non è una buona idea e gli Stati Uniti continuano a non ricevere un equo trattamento negli scambi col Paese del Sol levante". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla Comunità dei rappresentati d'affari degli Usa e del Giappone nella sede dell'Ambasciata americana di Tokyo, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno avuto un deficit commerciale col Giappone per troppi anni.