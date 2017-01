Giappone, un 16enne uccide la madre a martellate e poi confessa

Ha ucciso la madre nella sua casa di Kurashiki, nella prefettura di Okayama in Giappone, con ripetuti colpi di martello alla testa e coltellate al torace, poi ha telefonato alla polizia per confessare il delitto. L'efferato omicidio è stato compiuto da un 16enne, il cui nome è stato mantenuto segreto perché minorenne. Quando gli investigatori sono arrivati nell'abitazione, hanno trovato il corpo della donna riverso in un lago di sangue.