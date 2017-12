Giappone, trovati 8 corpi in un barcone: forse sono pescatori dalla Corea del Nord

Decine di barche da pesca nordcoreane fanno naufragio sulle coste del Giappone e, talvolta, sulle barche vengono rinvenuti cadaveri. Gli esperti sostengono che spesso i pescatori nordcoreani arrivano vicino alla costa alla ricerca di pesca per soddisfare le richieste del governo, ma a causa di equipaggiamenti scarsi e datati, problemi meccanici e di altro tipo, la navigazione spesso si conclude in tragedia. I pescatori sopravvissuti chiedono di essere rimpatriati, ma talvolta decidono di non tornare in Corea del Nord ma di essere mandati al Sud.