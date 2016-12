Giappone, taglia il pene dell'amante della moglie: poi lo butta nel wc

Episodio di gelosia accecante in Giappone, dove un 24enne si è vendicato dell'amante della moglie tagliandogli il pene. Il fatto è avvenuto a Tokyo. Il giovane, laureato in un'università locale, ha fatto irruzione nell'ufficio di consulenza legale del rivale in amore, un avvocato di 42 anni. Lì Ikki Kozukai, questo il nome dell'assalitore, ha aggredito l'uomo colpendolo con alcuni poi, atterrandolo. Dopodiché gli ha reciso i genitali con un paio di cesoie da giardino.

Il giovane, che ha raccontato di essere un pugile esperto, si è poi disfatto del pene tagliato gettandolo in un water. Sul posto sono accorsi poco dopo gli agenti della polizia della metropoli, che hanno interrogato l'aggressore. Il marito tradito ha subito confessato di aver picchiato l'amante della consorte e, mentre l'avvocato era a terra stordito, di avergli tolto i pantaloni per poi vendicarsi.



La vittima è stata ricoverata in condizioni preoccupanti a causa della perdita di sangue, ma non in pericolo di vita.