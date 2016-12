Giappone, spende 70mila euro in creme di bellezza: ministro si dimette

Scandalo sul governo giapponese. Il ministro dell'Industria, Yuko Obuchi, si è dimessa: tra il 2007 e il 2012 avrebbe speso più di 10 milioni di yen, circa 74mila euro, non per la sua attività politica, ma in creme di bellezza. Poche ore dopo, con l'accusa di aver violato il codice elettorale, ha presentato le sue dimissioni anche il ministro della Giustizia, Midori Matsushima.

Le dimissioni di due ministri del suo governo sono un duro colpo per il premier giapponese Shinzo Abe, costretto a scusarsi pubblicamente. "Sono stato io ad averla chiamata", ha detto Abe in conferenza stampa, subito dopo le dimissioni del Ministro dell'Industria Yuko Obuchi, figura emblematica del suo governo, e poco prima che lasciasse anche il titolare della giustizia. "Me ne assumo la responsabilità e mi scuso profondamente".



Le scuse del ministro - "Offro le mie più sincere scuse per non essere in grado di contribuire alla ripresa economica e alla realizzazione di una società in cui le donne brillano", ha detto visibilmente scossa Yuko Obuchi.