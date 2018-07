Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85

Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 85. Il bilancio, spiega il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga, potrebbe inasprirsi ulteriormente perché non si conosce la sorte di decine di persone nella zona meridionale della prefettura di Hiroshima. I dispersi sarebbero almeno 50.

Giappone, decine di morti per maltempo Afp 1 di 28 Afp 2 di 28 Afp 3 di 28 Afp 4 di 28 Afp 5 di 28 Afp 6 di 28 Afp 7 di 28 Afp 8 di 28 Afp 9 di 28 Afp 10 di 28 Afp 11 di 28 Afp 12 di 28 Afp 13 di 28 Afp 14 di 28 Afp 15 di 28 Afp 16 di 28 Afp 17 di 28 Afp 18 di 28 Afp 19 di 28 Afp 20 di 28 Afp 21 di 28 Afp 22 di 28 Afp 23 di 28 Afp 24 di 28 Afp 25 di 28 Afp 26 di 28 Afp 27 di 28 Afp 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ministro, Shinzo Abe, sottolineando che "le squadre di soccorso stanno facendo il massimo". L'Agenzia meteorologica del Giappone ha dichiarato che in una zona della prefettura di Kochi la pioggia ha raggiunto i 26,3 centimetri (10,4 pollici), il livello più alto da quando sono iniziate tali registrazioni nel 1976.



La veemenza delle precipitazioni ha prodotto smottamenti, frane e alluvioni su un vasto territorio, creando un bacino di acqua che ha travolto e distrutto oltre 500 abitazioni, sommerso migliaia di autovetture, e bloccato le principali vie di comunicazione, creando enormi problemi logistici alle aziende locali.



Evacuazione senza precedenti: via 4,7 milioni di persone - Le autorità hanno ordinato un'evacuazione senza precedenti: fino a 4,7 milioni di persone, mobilizzando 48mila uomini tra le Forze di autodifesa, la polizia e dei vigili del fuoco. Dalla sua residenza ufficiale, dove e' stata allestita una unità di crisi, il premier Shinzo Abe ha esortato gli uomini del soccorso a "dare priorità al salvataggio delle vite umane, garantendo l'invio di squadre specializzate nel più breve tempo possibile". L'area settentrionale del Kyushu è stata la più esposta alle perturbazioni, mentre la prefettura di Hiroshima guida la lista dei sinistri con 22 vittime. Gran parte delle zone già colpite dal terremoto del 18 giugno, nella regione del Kansai - tra cui le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo, hanno riportato danni notevoli e ulteriori devastazioni.



Condizioni estreme di emergenza - dicono gli esperti - che si verificano una o due volte al massimo nell'arco di 50 anni. Si tratta della prima volta, inoltre, che la Jma lancia un allarme simultaneo in 8 prefetture, da quando il sistema è stato introdotto nel 2013. Per evitare il rischio di uno straripamento del fiume Katsura, nella prefettura di Kyoto, il ministero delle Infrastrutture ha deciso l'alleggerimento della diga di Hiyoshi, situata alle pendici della località Tannan.