Giappone, Shinzo Abe vuole accordo economico con Unione Europea

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha detto che il Giappone e l'Ue dovrebbero raggiungere un accordo economico di mercato. "Dobbiamo concluderlo in tempi brevi", ha dichiarato parlando ad Hannover in Germania sottolineando come il Giappone abbia avuto "ampi benefici" dal libero commercio e voglia essere il "campione" nel sostenere sistemi di scambio aperto "insieme alla Germania".