Giappone revoca sanzioni a Teheran

Il Giappone ha tolto le sanzioni contro l'Iran, in linea con le grandi potenze mondiali dopo che l'agenzia per l'energia atomica delle Onu ha confermato sabato che Teheran ha preso pieni provvedimenti per ridurre il suo controverso programma nucleare. Lo riportano i media internazionali online, citando l'annuncio dato in conferenza stampa dal capo di gabinetto giapponese Yoshihide Suga.