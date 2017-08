Giappone: "Pronti a intercettare e abbattere missili di Pyongyang"

Il Giappone è in condizione di intercettare e abbattere i missili che la Corea del Nord dice di voler lanciare contro il territorio Usa di Guam: lo ha affermato in Parlamento il neo ministro della Difesa, Itsunori Onodera. Tokyo, ha assicurato il portavoce del governo, terrà la massima vigilanza sulla vicenda perché "non possiamo tollerare un così chiaro atto provocatorio per la sicurezza della regione e della comunità internazionale".