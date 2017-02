Giappone, produzione in calo: è la prima volta in sei mesi

La produzione industriale in Giappone mostra una contrazione per la prima volta in sei mesi, evidenziando le difficoltà della sostenibilità dell'export come elemento trainante per l'economia nipponica. Nel mese di gennaio la produzione è scesa dello 0,8%, contro le aspettative di una crescita dello 0,4%. A pesare è stato il calo della produzione nel comparto auto e in generale nel settore dei trasporti.