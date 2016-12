Giappone, orso mangia quattro persone. In Birmania 29enne divorata da un coccodrillo

Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un orso ucciso nell'area del Giappone settentrionale in cui, nelle scorse settimane, sono sparite quattro persone. Si ipotizza che siano state mangiate dal plantigrado. Tragica sorte anche in Birmania per una 29enne, che è stata divorata da un coccodrillo. La giovane, Ma Khaing Khaing Oo, è stata assalita dall'animale mentre stava pulendo un secchio nelle acque di un fiume.