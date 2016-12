Giappone, ok a legge su esercito

La Camera Alta nipponica ha approvato le contestate norme sulla sicurezza, superando nella notte l'ostruzionismo delle opposizioni. Il via libera trasforma in legge il progetto voluto dal premier Shinzo Abe: il Giappone, tra le proteste, accantona così il pacifismo degli ultimi 70 anni e si accinge a dare un ruolo più attivo alle proprie forze armate, con anche la possibilità di inviare soldati e mezzi in missioni estere.