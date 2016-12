Giappone, nuova proposta della polizia agli anziani: se consegnano la patente avranno uno sconto sulla zuppa

La sicurezza stradale è importante e la polizia giapponese sembra non voler sottovalutare nessun minaccia, nemmeno i vecchietti alla guida. Così le forze dell'ordine per evitare che una persona anziana si metta al volante ha creato un'iniziativa alquanto singolare: uno sconto sulla zuppa in cambio della patente. Gli ultra 75enni potranno acquistare il ramen, piatto a base di carne, vermicelli e altri ingredienti, a 500 yen (quasi 4,7 euro) invece che a 590.