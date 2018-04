Giappone, morta la persona più vecchia del mondo: aveva 117 anni

E' morta la persona più vecchia del mondo, una donna giapponese di 117 anni. Nabi Tajima è deceduta per vecchiaia in un ospedale della città di Kikai, nel sud del Giappone, dove era ricoverata da gennaio. Tajima era nata il 4 agosto del 1900 e aveva oltre 160 discendenti, compresi bi-bis-bis nipoti. E' diventata la persona più vecchia del mondo appena sette mesi fa dopo la morte, a settembre, di Violet Brown in Giamaica, anche lei di 117 anni.