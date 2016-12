L'imperatore Akihito si è detto disponibile alla possibile abdicazione per "limiti di età". Lo ha affermato lo stesso sovrano giapponese, in carica dal 1989 e primo a salire al trono senza prerogative, in un rarissimo e atteso video-messaggio alla nazione, il secondo dopo il "richiamo all'unità" seguito al devastante sisma/tsunami dell'11 marzo 2011, alla base della crisi nucleare di Fukushima. Il successore sarà il figlio 56enne Naruhito.