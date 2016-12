Giappone, le vittime dell'assalto nel centro disabili sono 19

I vigili del fuoco della città giappponese di Sagamihara hanno confermato che sono 19 e non 15, le vittime dell'assalto a colpi di coltello contro gli ospiti del centro di cura per disabili Tsukui Yamayuri-en. Il bilancio è stato verificato da alcuni medici sul posto. Il responsabile della strage è un 26enne, Satoshi Uematsu, ex dipendente della struttura.