Giappone, la Tepco si rivolge alla Nintendo: "No Pokémon Go in perimetro centrali nucleari"

In Giappone, la Tepco, l'operatore della centrale di Fukushima, ha chiesto alla Nintendo di modificare i parametri che fanno apparire i personaggi dell'app Pokémon Go attorno al perimetro dei tre reattori nucleari di Daichi. L'Autorità per la sicurezza nucleare in Giappone ha inviato un messaggio in cui si richiede di mantenersi a debita distanza dagli impianti nucleari durante le funzioni del gioco.