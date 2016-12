Giappone, in vigore legge sicurezza

Entra in vigore in queste ore la legge sulla sicurezza militare in Giappone, fortemente voluta dal premier Shinzo Abe, e approvata lo scorso settembre tra dure contestazioni, in aula e in piazza. Per la prima volta dal termine della Seconda Guerra Mondiale, oltre all'eventualità di un'aggressione diretta al Giappone, le forze di autodifesa saranno autorizzate ad intervenire all'estero in caso di un attacco agli Stati Uniti o altri Paesi alleati.