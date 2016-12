Giappone, il premier Abe vince le elezioni e riconquista la maggioranza

21:10 - Vittoria elettorale schiacciante del premier Shinzo Abe e dell'alleanza tra Liberaldemocratici e New Komeito: riconfermatala maggioranza dei due terzi dei seggi nella Camera Bassa. Secondo la tv pubblica Nhk, la coalizione al potere da dicembre 2012 ha tagliato il traguardo dei 317 seggi sui 475 totali che compongono l'assemblea quando restano altri 14 seggi da assegnare. Nella passata legislatura la maggioranza controllava 326 seggi su 480.

Con la schiacciante maggioranza riconfermata alla Camera Bassa, il premier giapponese Shinzo Abe si è conquistato ampi margini di manovra per affrontare la questione economica "spingendo sulla Abenomics": un mix tra allentamento monetario, pacchetto di incentivi fiscali e riforme strutturali, impantanatasi con il varo ad aprile del rialzo della tassa sui consumi (dal 5 all'8%) che ha abbattuto i consumi e spinto il Paese in recessione.



Il proposito è sollecitare le imprese ad aumentare i salari per sostenere i consumi e riattivare un circolo virtuoso prima dell'altro aumento dell'Iva al 10%, rinviato ad aprile 2017. Il premier ha introdotto un altro tema spinoso: "guadagnare la comprensione pubblica sulle modifiche della Costituzione" redatta dagli Usa dopo la Seconda guerra mondiale. Un piano "a lungo accarezzato dal nostro partito sin dalla sua nascita: sottolineiamo la necessità di modifiche così come la necessità di far crescere il dibattito pubblico sul tema".



Nel mirino l'art.96, che regola le procedure di riforma, e l'art.9 sulla rinuncia perenne di Tokyo alla guerra. Il governo ha allentato il divieto dell'export di armi o componenti a uso militare, ha creato un Consiglio nazionale di sicurezza e deciso a luglio di reinterpretare l'art.9 per dare "Giappone la forza di contribuire alla pace", anche con la autodifesa collettiva. Argomenti destinati ad alimentare i sospetti con Cina e Corea del Sud, a maggior ragione quando nel 2015 si celebreranno i 70 anni della vittoria di Pechino e Seul "sul Giappone imperiale". Sabato, nella prima cerimonia per le vittime dell'incidente di Nanchino del 1937, il presidente Xi Jinping ha sottolineato che l'episodio è stato una pagina buia dell'umanità e che nessuno può cambiare la storia. Un avvertimento e un'apertura a Tokyo: i popoli di Cina e Giappone devono spingere i rapporti di amicizia alle future generazioni.