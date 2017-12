Giappone, il pino dei "miracoli" a Fukushima verso l'abbattimento

In Giappone l'unico albero di pino a essere rimasto in piedi all'indomani dello tsunami del marzo 2011 sarà illuminato per gli ultimi giorni prima di essere abbattuto. L'albero, nella prefettura di Fukushima, è conosciuto come il pino "dei miracoli". Le radici della pianta, per le autorità, si sono irrimediabilmente seccate dopo essere rimaste immerse nell'acqua di mare in seguito alla devastazione causata dal maremoto.