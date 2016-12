6 giugno 2016 13:28 Giappone, il padre del bambino abbandonato nel bosco per sette giorni: "Mi ha perdonato" Subito dopo essere stato lasciato dai genitori, Yamato ha cercato di rincorrere lʼauto, ma si è confuso e si è diretto dalla parte opposta

E' stato perdonato dal figlio Takayuki Tanooka, il padre 44enne, che ha abbandonato per punizione il bambino di 7 anni in una foresta sull'isola giapponese di Hokkaido. "Gli ho detto papà ti ha fatto passare dei momenti così difficili, mi spiace. Elui mi ha detto sei un buon papà, ti perdono" ha raccontato l'uomo, trattenendo le lacrime. Yamato, portato in ospedale in elicottero immediatamente dopo essere stato trovato nel capanno da un soldato, è ricoverato in ospedale, ma presto sarà dimesso.

Il piccolo Yamato è sopravvissuto sei notti da solo nel bosco infestato da orsi dopo che i genitori l'avevano abbandonato lungo una strada di campagna il 28 maggio scorso. E' stato scoperto venerdì mattina in un capanna in un campo per le esercitazioni militari a circa cinque chilometri e mezzo da dove era stato lasciato: era leggermente disidratato e qualche graffio su braccia e gambe.