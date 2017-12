Giappone, il governo riattiverà i pagamenti annuali all'Unesco

Il governo giapponese ha deciso di riattivare i pagamenti annuali per l'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, scienza e cultura, dopo averli sospesi in segno di protesta. La disposizione di interrompere i versamenti nel 2016 è stata presa per alcuni controversi documenti presentati dalla Cina sul massacro di Nanchino del 1937, durante il quale l'esercito giapponese fu accusato di aver ucciso 200mila persone.