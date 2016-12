7 giugno 2016 12:55 Giappone, genitori bimbo lasciato nel bosco non saranno incriminati Yamato è stato dimesso dallʼospedale. Dopo aver ricevuto sostegno psicologico, tornerà alla vita scolastica

Nessuna conseguenza penale per la coppia giapponese che ha lasciato il figlio di sette anni in un bosco come punizione. L'ha comunicato la polizia. Il piccolo Yamato Tanooka è sopravvissuto per sei notti in un bosco, che è tra l'altro abitato da orsi, prima di essere ritrovato. Yamato è stato dimesso dall'ospedale di Hakodate, dove era stato ricoverato. Dopo aver ricevuto sostegno psicologico, tornerà al più presto possibile alla vita scolastica.

I genitori del bambino, arrabbiati perché questi lanciava pietre dall'auto durante il percorso di ritorno da una gita, l'hanno abbandonato come punizione lungo una strada di campagna sull'isola di Hokkaido, per poi tornare a riprenderlo dieci minuti dopo. Non trovandolo, hanno chiamato i soccorsi ma hanno, in un primo momento, mentito alla polizia. Yamato si era allontanato in direzione opposta in cerca della famiglia.