Giappone, frane e inondazioni

E' sempre critica la situazione in Giappone a causa del passaggio del tifone Etau. Le piogge torrenziali hanno provocato pesanti inondazioni e frane nella zona orientale, mentre sulle prefetture di Ibaraki e Tochigi, vicino a Tokyo, l'agenzia meteo ha rafforzato l'allerta. Gli elicotteri delle Forze di Autodifesa nipponiche hanno lavorato tutto il giorno per salvare decine di persone salite sui tetti per sfuggire alle acque.