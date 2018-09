Giappone, forte terremoto a Hokkaido: almeno 9 morti e 300 feriti

Pochi minuti dopo il terremoto iniziale, una scossa di assestamento di 5.3 ha interessato nuovamente la zona, e decine di altre scosse di assestamento si sono susseguite per tutta la notte fino al mattino. Il terremoto ha avuto epicentro a 62 chilometri a Sud-est della capitale regionale Sapporo, e frane su vasta scala hanno colpito la campagna: riprese aeree hanno mostrato decine di case distrutte sul fondo di una collina inghiottita da una frana. Il terremoto ha danneggiato anche un importante impianto termico che riforniva la regione.



Secondo la TV pubblica nipponica, la centrale nucleare di Tomari a Hokkaido, che non era operativa prima del terremoto, è stata costretta a ricorrere al supporto di emergenza per mantenere operativo il sistema di raffreddamento.



Il Giappone si stava ancora riprendendo dal tifone Jebi, il peggiore che abbia colpito il paese in 25 anni, che ha interessato martedì la parte occidentale del Paese, provocando almeno 11 morti e gravi danni.