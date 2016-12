Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato in Giappone , al largo della costa orientale della prefettura giapponese di Fukushima , dove nel 2011 le onde seguite a un forte sisma colpirono un impianto nucleare. Rientrato l'allarme tsunami diffuso in un primo momento per onde che avrebbero potuto raggiungere i tre metri di altezza. Il terremoto è stato registrato attorno alle 6 del mattino locali, a una profondità di 10 chilometri.

Evacuati i residenti sulla costa - In seguito al forte terremoto, le autorità giapponesi hanno ordinato l'evacuazione dei residenti lungo le coste delle prefetture di Fukushima e Miyagi, mentre i primi effetti di uno tsunami si sono verificati con onde di 90 centimetri nel porto di Soma e di 60 nella località di Honohama. Durante la diretta del canale pubblico Nhk sono stati più volte ripetuti gli avvertimenti alla popolazione di non abbandonare le aree sopraelevate fino a ulteriori segnalazioni.



Revocato l'allarme tsunami - La situazione è rientrata dopo alcune ore, quando l'Agenzia meteorologica giapponese ha ridotto le probabilità di uno tsunami. Un avviso alla cautela resta però valido per le zone costiere di Miyagi e Fukushima, così come per le prefetture di Iwate e Ibaraki. Ai residenti del litorale centro orientale è ancora consigliato di rimanere nelle zone collinari, mentre la autorità continuano a monitorare i movimenti delle correnti marine.



Chiuso l'aeroporto di Sendai - Quello di oggi è il primo allarme tsunami dal dicembre 2012, con l'avviso alla popolazione di evacuare, dopo la catastrofe del marzo 2011. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, nel corso di una conferenza, ha detto che non ci sono segnalazioni di danni a edifici, strutture e arterie stradali. Sei persone hanno riportato lievi ferite. Tutti i voli aerei da e per l'aeroporto di Sendai sono stati interrotti a causa dell'allarme tsunami.



Lieve anomalia all'impianto nucleare di Fukushima - Il gestore dell'impianto nucleare di Fukushima, lo Tokyo Electric Power (Tepco), ha riferito che l'approvvigionamento del liquido di raffreddamento nel reattore numero 3 ha subito un'interruzione di circa 60 minuti, senza però causare un aumento considerevole della temperatura.