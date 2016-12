Giappone, favola della passeggera solitaria: la stazione rimane aperta solo per lei

Una studentessa sola, con un libro in mano, in una stazione deserta coperta di neve. E' la foto simbolo, diventata subito virale, di una favola giapponese. Una favola sì, perché non si può descrivere altrimenti la decisione di tener aperta la stazione di Kami-Shirataki , nell'isola di Hokkaido , per un'unica viaggiatrice. Si tratta di Kana Harada che tutte le mattine prende l'unico treno che passa di lì per andare a scuola e tutte le sere sale sull'ultimo - e unico - treno per tornare a casa. Le ferrovie nipponiche avevano deciso di sopprimere la linea tre anni fa, ma la terranno aperta fino a che la ragazza non avrà finito gli studi.

La notizia, dopo essere circolata sui social giapponesi, è stata riportata su Facebook dalla Cctv, la televisione di Stato cinese, che sottolinea come il treno continuerà a passare per la remota stazione di Kami-Shirataki fino al 26 marzo, giorno in cui Kana finirà la scuola superiore. Secondo Apple Daily di Taiwan, però, la ragazza prenderebbe in realtà il treno ad un'altra vicina stazione (Kyu-Shirataki) e non sarebbe sola ma con un'altra decina di studenti.



Di fatto, così, la favola si trasforma subito in realtà. Tanto più che a marzo effettivamente entrambe le stazioni verranno soppresse, come prevede il piano di razionalizzazione delle linee ferroviarie nipponiche. E, non solo, la decisione non terrebbe minimamente conto dei cicli scolastici. Ma, favola o realtà che sia, la viaggiatrice (forse) solitaria riuscirà ad andare a scuola in treno fino al diploma ed è questo ciò che conta.