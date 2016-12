Giappone, eruzione del vulcano Ontake31 persone in arresto cardiorespiratorio

28 settembre 2014 Giappone, eruzione del vulcano Ontake

31 persone in arresto cardiorespiratorio Stop alle ricerche per la forte presenza di zolfo nell'aria. Secondo i media nipponici, i 31 non presenterebbero "segnali vitali". Altri 37 escursionisti sarebbero feriti, ma in maniera meno grave

15:51 - Si aggrava il bilancio dell'eruzione del vulcano Ontake, nel Giappone centrale, svegliatosi a sorpresa sabato dopo sette anni. Trentuno escursionisti sono stati infatti recuperati "in condizioni critiche". Secondo i media nipponici, i 31 non presenterebbero "segnali vitali" e sarebbero "in arresto cardiaco e respiratorio". Sospese le ricerche per l'alta concentrazione di zolfo nell'aria. I feriti sono 37.

Quando il vulcano Ontake si è risvegliato sabato, dopo sette anni di relativa quiete, ha colto di sorpresa 250 escursionisti. Oltre 550 uomini, tra militari delle Forze di Auto-difesa, vigili del fuoco e polizia, erano impegnati nelle ricerche di eventuali superstiti sfuggiti all'improvvisa e violenta eruzione di cenere e sassi.



Quattro le vittime accertate finora - La polizia giapponese ha confermato il decesso di quattro delle 31 persone recuperate sul vulcano Ontake "in arresto cardiaco e respiratorio". Lo ha riferito la tv pubblica Nhk, in base ai risultati medici sulle prime quattro persone, tutti uomini, trasportate in giornata a valle.