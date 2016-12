Giappone, cadavere di un'anziana in una valigia alla stazione di Tokyo

Il corpo di un'anziana in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in una valigia custodita nelle cassette del deposito bagagli temporaneo della stazione ferroviaria di Tokyo . La macabra scoperta è stata fatta da un operaio che ha aperto la valigia visto che nessuno ne aveva reclamato il contenuto da un mese. La polizia sta cercando di stabilire l'identità della vittima, tenendo presente anche l'esame della valigia.

La valigia, di colore giallo brillante, è stata lasciata il 26 aprile in un armadietto a moneta (locker), della misura di 70 per 50 cm e della profondità di 25.



Nessun elemento poteva far immaginare il contento, in considerazione della totale mancanza di odori o altri elementi sospetti. Tutte le principali stazioni ferroviarie del Sol Levante, e non solo, sono provviste di cassette per il deposito temporaneo dei bagagli.