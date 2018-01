Giappone, bambino di 5 anni muore soffocato in lavatrice vuota

Un bambino di 5 anni è morto soffocato in una lavatrice vuota ad Osaka, in Giappone. Secondo la ricostruzione della polizia, la madre non c'era e il bimbo stava dormendo insieme al padre quando, spinto dalla curiosità, si è introdotto nell'elettrodomestico, che si è richiuso automaticamente. Quando il genitore si è accorto dell'accaduto ha riaperto l'oblò e chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi.