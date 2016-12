Giappone, bambino con il triciclo in strada tra le macchine in corsa

In Giappone un bambino in groppa al suo triciclo giallo ha iniziato a percorre contromano una strada serpeggiando tra le macchine in corsa. Nel filmato un pulmino rischia di investirlo ma sterzando riesce ad evitarlo. Gli altri guidatori, ormai accortosi dell'inusuale compagno di viaggio, rallentano e lo fanno passare. Il bimbo, che non può avere più di cinque anni, è stato salvato da un vigile che corre in strada e lo prende in braccio. Quella che sembrerebbe la madre sopraggiunge quando ormai tutto è finito: sgrida il piccolo e lo stringe a sé.