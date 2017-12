Giappone all'Onu: "Lavorare insieme per pressione su Pyongyang"

Per l'ambasciatore giapponese all'Onu, Koro Bessho, "la minaccia nordcoreana non è neanche lontanamente una minaccia regionale, ma globale, verso tutti gli Stati membri". Parlando durante la riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ha definito il lancio del missile di mercoledì un atto estremamente pericoloso e irresponsabile. "Non c'è altra possibilità che lavorare insieme per esercitare la massima pressione su Pyongyang" ha detto.