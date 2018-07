Giappone, 141 morti per le alluvioni: il premier Abe annulla il suo viaggio

Giappone, almeno 100 morti per il maltempo Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sebbene si sia verificata un'interruzione delle precipitazioni nelle ultime ore, l'Agenzia meteorologica nazionale ha avvertito del rischio di nuove frane e smottamenti. Il governo ha mobilitato 73mila uomini per le operazioni di soccorso, assicurando il supporto finanziario a tutte le municipalità devastate dalle intemperie.



Il bilancio delle vittime aumenta di ora in ora - Secondo le autorità locali il conteggio delle vittime è soggetto ad aumentare di ora in ora, e una stima verosimile dei danni non può essere ancora formulata. Il numero complessivo dei morti causati dal maltempo in Giappone è il più grave degli ultimi decenni, e include i disastri generati dai potenti tifoni che si abbattono sul Paese con regolarità durante la stagione delle piogge.



Annullato il viaggio di Abe - Il portavoce del governo di Tokyo ha confermato che la scelta di Abe di non partire per il viaggio in Belgio, Francia, Arabia Saudita ed Egitto è legata alle alluvioni che hanno devastato l'area occidentale del Paese. Da programma, il primo ministro giapponese si sarebbe dovuto recare a Bruxelles per firmare un accordo di partnership economica tra il Giappone e l'Unione europea. "Stiamo studiando le possibilità di firmarlo il prima possibile", ha detto il portavoce del premier. Abe si sarebbe poi recato a Parigi per un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Avrebbe anche partecipato, come ospite d'onore del capo di Stato francese, alla tradizionale parata militare del 14 luglio. In seguito avrebbe dovuto visitare l'Arabia Saudita e l'Egitto. Ma di fronte alla gravità delle piogge eccezionali che hanno provocato almeno 100 morti e decine di dispersi, il governo ha deciso di dare la priorità al soccorso delle vittime.