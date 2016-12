Giamaica, trovati uccisi due missionari statunitensi

Due missionari protestanti statunitensi sono stati trovati uccisi in una zona rurale della Giamaica, dove da tempo si registrano alti tassi di criminalità. I corpi di Randy Hetzel, 48 anni e di Harold Nichols, 53, sono stati scoperti tra la vegetazione in zone diverse della parrocchia di St. Mary. I due lavoravano in Giamaica per una organizzazione con sede in Pennsylvania e predicavano la Bibbia e costruivano case per i poveri.