Giallo a Tokyo, drone atterra su tetto ufficio premier: trasportava cesio

11:38 - Il drone trovato in mattinata sul tetto dell'Ufficio del primo ministro giapponese Shinzo Abe trasportava un piccolo pacco con del liquido che, in base ai primi riscontri, "sembra avere tracce di cesio" in quantità non dannose per la salute: lo riporta la tv pubblica Nhk. Per gli investigatori, l'episodio sta assumendo i contorni di "un gesto dimostrativo".