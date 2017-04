Giallo a Berna, trovati in casa i cadaveri di tre italiani | La polizia: "Reato violento"

Macabra scoperta a Unterseen , vicino a Interlaken, nel Cantone di Berna , dove in un appartamento la polizia svizzera ha ritrovato morti tre italiani di origini napoletane: una coppia di coniugi e il fratello di lei. Secondo la polizia, i tre sono vittime di un "reato violento" e al momento non vi sono indizi che lascino pensare all'intervento di estranei: alla base della tragedia forse un diverbio all'interno della stessa famiglia.

Secondo i media locali, quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato le tre persone ferite. I coniugi, Pasquale Orefice e Anna Esposito, sono morti subito dopo, nonostante i soccorsi. La terza persona, fratello della donna, pur ferito avrebbe aggredito i poliziotti. Alla fine è stato fermato e trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo.



Secondo il quotidiano Berner Zeitung, la coppia risiedeva da decenni nell'appartamento di Unterseen. L'uomo, prossimo alla pensione, lavorava presso una ditta del luogo e la coppia prevedeva di tornare in Italia. La polizia cantonale, che non ha comunicato l'identità delle vittime, era giunta sabato mattina sul luogo della tragedia, una palazzina di tre piani di un quartiere residenziale, in seguito a una segnalazione.