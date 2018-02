Ghana, l'insegnante che trasforma la lavagna in un computer

Non mancano certamente fantasia e spirito di iniziativa a Owura Kwadwo, maestro in Ghana. Dopo aver studiato grafica, il docente ha deciso di mettere a frutto le sue abilità insegnando agli studenti la creazione di un documento word senza computer ma disegnando alla lavagna uno screenshot da copiare e imparare. Da quando il suo post su Facebook è diventato virale, Kwadwo ha ricevuto molte offerte per comprare computer e materiale didattico.