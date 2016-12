Gezi park, condannate 244 persone

Un tribunale di Istanbul ha condannato 244 su 255 manifestanti, imputati nel processo sugli scontri per Gezi Park, iniziati a maggio 2013, e che hanno infiammato la metropoli turca per un mese. Le proteste esplosero per impedire alle autorità di avviare i lavori per la costruzione di un centro commerciale. Le pene comminate variano da 2 mesi e 15 giorni a 1 anno 2 mesi e 16 giorni. La sentenza giunge a poco più di una settimana dalle elezioni anticipate.