Gerusalemme, Trump: taglio fondi Palestina se rifiuta negoziati pace

Donald Trump ha sospeso per quest'anno i finanziamenti al Pakistan per via del suo scarso impegno nella lotta al terrorismo. Ma non solo, ora minaccia di tagliare i fondi anche ai palestinesi che rifiutano di portare avanti i colloqui di pace dopo il riconoscimento da parte degli Usa di Gerusalemme come capitale di Israele. Come? Tagliando i finanziamenti all'Onu che fornisce aiuti umanitari ai rifugiati, dato che "non otteniamo da loro alcun rispetto".