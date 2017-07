Gerusalemme, spari nella Spianata delle Moschee: due agenti sono morti

La radio militare parla di "un episodio senza precedenti", spiegando che gli assalitori sono stati neutralizzati in seguito ad uno "scontro a fuoco". Ancora non è noto come le armi siano state trafugate all'interno della Spianata. In precedenza la polizia israeliana aveva riferito di un "attentato nei pressi della Porta dei Leoni", che si trova appunto nelle immediate vicinanze.



Chiusa la Spianata, sospesa la preghiera del venerdì - La polizia ha annunciato che la Spianata "è stato evacuata della gente presente" e "chiusa" ai turisti. Sospesa la preghiera del venerdì.



Hamas: reazione a una serie di crimini da parte di Israele - Abdel Latif Qanou, un esponente di Hamas, ha detto alla stampa che "la benedetta operazione di martirio mette in evidenza la determinazione del nostro popolo a resistere alla brutale occupazione" e che essa è anche "una conseguenza naturale di una serie di crimini" da parte di Israele.