Gerusalemme, scontri fra polizia israeliana e palestinesi: tre morti

Le vittime di Gerusalemme, confermate dalla polizia israeliana, invece sono Muhammad Sharaf, 18 anni, Muhammad Abu Ghannam e una terza persona morta in ospedale a Ramallah dopo esser stata ferita da alcuni spari ad Abu Dis, vicino alla Città Santa. In diversi rioni a est di Gerusalemme ci sono stati disordini e un ospedale locale ha fatto un appello alla popolazione per ricevere donazioni di sangue.



I palestinesi rimasti feriti sono 390: la maggior parte di loro ha lamentato casi di intossicazione da gas lacrimogeni. Sono invece 38 i feriti per per proiettili di gomma e ustioni, mentre altre 66 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite causate da colpi d'arma da fuoco. Secondo la polizia israeliana, cinque agenti sono rimasti feriti.



Intanto il presidente palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che congelerà ogni contatto con Israele a tutti i livelli.