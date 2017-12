Gerusalemme, raid su Gaza dopo il lancio di razzi su Israele

L'aviazione militare israeliana ha attaccato a Gaza tre obiettivi di Hamas, utilizzati come depositi e poligoni di tiro. Secondo le Forze di difesa israeliane, l'attacco è stato una risposta al lancio di missili effettuato mercoledì nel sud di Israele. "Lo Stato Ebraico non permetterà alcun tentativo di danneggiare i suoi cittadini e continuerà a proteggere loro e la sua sovranità in modo deciso", si legge in un comunicato.