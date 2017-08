Gerusalemme, nuova condanna dell'Unesco a Israele

Una commissione dell'Unesco, riunitasi a Cracovia (Polonia), ha approvato una risoluzione che nega la sovranità israeliana su Gerusalemme e che condanna Israele per le sue attività archeologiche nella Città Vecchia. Lo riferisce il sito israeliano Ynet secondo cui la Commissione per la cultura ha approvato una risoluzione meno severa di quella avanzata in origine da alcuni Paesi arabi, assieme con la delegazione palestinese.