23:43 - Uno dei poliziotti rimasti feriti nell'attacco alla sinagoga di Gerusalemme è morto per le ferite riportate. Con l'agente, salgono a cinque le vittime dell'attentato. L'ultima vittima è un poliziotto druso, Zidan Nahad Seif, che era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, e che non ha superato la notte a causa delle ferite riportate, precisa il sito del quotidiano israeliano Haaretz. I feriti sono ora sei.