Gerusalemme, migliaia di musulmani tornano su Spianata delle Moschee

A Gerusalemme migliaia di musulmani sono tornati sulla Spianata delle Moschee per la prima volta in due settimane dopo che Israele ha rimosso le contestate misure di sicurezza all'ingresso del luogo sacro. Misure che avevano indotto i fedeli islamici a radunarsi all'esterno della Spianata, per gli ebrei Monte del Tempio, per la preghiera. Oggi i fedeli sono invece tornati a pregare all'interno del luogo sacro.